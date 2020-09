Solaro, domenica torna il bioblitz al Parco delle Groane

SOLARO – Conosci le specie di flora e fauna del Parco assieme ai nostri esperti, alle Guardie ecologiche volontarie e alle educatrici ambientali. Domenica 13 settembre torna il Bioblitz, l’appuntamento organizzato da Area parchi e Regione Lombardia, dedicato alla “citizen science” dove chiunque può apportare il proprio contributo alla ricerca caricando sull’App iNaturalist le specie scoperte e fotografate durante le visite guidate proposte.

Saranno 6 quelle organizzate al Centro Parco Polveriera di via Polveriera a Solaro, con un numero massimo di 15 partecipanti ciascuna (90 in tutto). Tre il mattino alle 10 e altre tre il pomeriggio alle 15. I temi? Flora & funghi (alle 10 alle 15) con l’esperto Luciano Tei, anfibi-rettili-insetti (alle 10 e alle 15) con Matteo Di Nicola, hepertology e photography e gli uccelli (alle 10 e alle 15) con Sofia Montorfano. Per info e iscrizioni – obbligatorie – bisogna scrivere una email (specificando la visita prescelta e il numero di partecipanti) a [email protected]

Parcheggio in via Roma 50, Solaro, sulla Monza-Saronno, di fronte al Bar “Al 50 Caffè”, e da lì si può da qui raggiungere la sede del parco comodamente a piedi lungo la pista ciclopedonale.

