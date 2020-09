SARONNO / GROANE / TRADATE – “Una ampia area depressionaria nordatlantica, in approfondimento sull’Europa occidentale con associata aria più fredda in quota, favorisce condizioni via via più instabili sulla Lombardia, in particolare dalla seconda parte della giornata di domani 6 settembre. Fino al primo pomeriggio di domani 6 settembre, deboli precipitazioni sparse sui rilievi alpini e prealpini, in intensificazione nelle ore tardo-pomeridiane e serali sui settori prealpini e sulla parte occidentale alpina, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, con media probabilità di temporali forti (in particolare su Valchiavenna, Prealpi occidentali, Orobie bergamasche e Valcamonica). In tarda serata i rovesci e temporali potranno interessare anche la fascia pedemontana e di pianura occidentale”. L’avviso viene dal servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Lunedì 07 settembre, condizioni meteo in peggioramento dalle ore notturne, con estensione e intensificazione delle precipitazioni, a partire dai settori centro-occidentali della regione. I dettagli della previsione saranno rivalutati dal Centro funzionale nella mattina di domani 06 settembre.

05092020