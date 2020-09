Ambiente e sostenibilità con Airoldi e Chiara Braga

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa riguardante il discorso di Chiara Braga sul miglioramento della qualità di vita a Saronno.

“Ambiente e sostenibilità sono stati i protagonisti dell’incontro pubblico organizzato dal Pd a sostegno di Augusto Airoldi: temi di primaria importanza nel programma di coalizione. E’ stata nostra ospite Chiara Braga, parlamentare del PD, nostra vicina di casa di Bregnano e responsabile delle tematiche nazionali del PD per l’ ambiente. Nella discussione siamo partiti dalla condivisione di una frase di Papa Francesco : “Non possiamo vivere da sani in un pianeta malato”. Dobbiamo prenderne atto e renderci conto di una situazione spesso fastidiosa da ricordare: viviamo in una delle zone più inquinate d’Europa . Gli effetti del surriscaldamento climatico da noi sono sempre più evidenti e gli eventi meteorologici sono sempre più devastanti con esondazioni di fiumi, frane, allagamenti a ripetersi con regolarità per noi impotenti spettatori. A Chiara abbiamo posto la questione di come fare la nostra parte, come individui e come comunità, per migliorare la qualità della vita delle nostre città e quindi di Saronno. Chiara ha molto apprezzato il programma di coalizione complimentandosi per il risalto dato alle tematiche ambientali. Ci hai spiegato l’importanza di alcune pratiche virtuose da cui potremmo partire per migliorare la qualità della nostra vita e incidere per migliorare lo stato di acqua , aria e suolo: limitare il traffico d’auto, incentivare la mobilità dolce, favorire pratiche di riforestazione nelle città, rispettare il suolo e non sfruttarlo sono alcuni dei comportamenti da cui partire. Occorre pertanto agire e fare la nostra parte, confrontandoci con comuni già virtuosi in tal senso; se tutti inizieremo a comportarci diversamente potremmo contrastare la tropicalizzazione del clima e il preoccupante avanzare del dissesto idrogeologico. Tra l’altro con Recovery Plan e Green new deal l’Europa distribuirà una quantità impressionante di risorse destinata a favorire la transizione ecologica: dovremmo essere capaci come comune di proporre progetti validi e intercettarle i finanziamenti. Molto utile anche l’intervento di Maria Luisa Cremonesi, ingegnere ambientale candidata nelle liste del Pd, la quale ha sottolineato come la sostenibilità, per essere efficace, non deve essere solo ambientale ma anche sociale, poiché la riduzione delle diseguaglianze è un passo necessario per rendere la comunità partecipe del cambiamento e favorire un impatto culturale diffuso ed efficace dei comportamenti virtuosi. Chiara è stata davvero gentile e ci ha dato la sua disponibilità di collaborare insieme anche in futuro per migliorare la nostra città e anche per il Parco Lura su cui abbiamo progetti da condividere e sviluppare.

A noi non resta che impegnarci e crederci fino in fondo con la coalizione per Augusto Airoldi sindaco”.

(foto dell’incontro pubblico di venerdì 4 settembre)

