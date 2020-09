SARONNO – A metà pomeriggio l’occupazione di un casolare da tempo disabitato a Cascina Colombara da parte degli anarchici che già da qualche giorno aveva annunciato, in “location segreta”, il tradizionale concertone che da diversi anni ogni settembre organizzano a Saronno. Nel casolare, che si trova in via San Carlo nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno sud”, si terrà dunque l’appuntamento con l’evento denominato “Acque scure”, che prevede l’esibizione, stasera e durante la notte, di numerose band provenienti dalla zona ma anche dal resto d’Italia, c’è n’è una annunciata in arrivo anche da Taranto.

Fuori dal casolare è comparso lo striscione con la scritta “Senza spazi liberati nessuna comunità umana. Senza comunità umana nessun futuro possibile”; ed a giudicare dal “movimento” sono in corso i preparativi in vista del concerto.

Lunedì scorso gli anarchici erano stati protagonisti delle vivaci contestazioni al segretario leghista Matteo Salvini in visita a Saronno.

(foto: il casolare occupato dagli anarchici con lo striscione esposto all’ingresso del caseggiato, situato nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno sud a Cascina Colombara)

