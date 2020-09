SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il programma del Circolo Italo Balbo di Fratelli d’Italia di Saronno per i prossimi incontri aperti alla cittadinanza.

“Il Circolo Italo Balbo di Fratelli d’italia di Saronno rende noti i prossimi incontri con i cittadini con la partecipazione di politici di spicco del Partito, il circolo sarà presente sul territorio

saronnese secondo il seguente programma:

-sabato 5 settembre: dalle 16:00 alle 19:00 gazebo in Piazza El Alamein (Stadio);

-domenica 6 settembre: dalle 9:30 alle 12:30 gazebo in Piazza Borella (Ospedale) dove alle

ore 11:15 interverrà anche l’Assessore alla Sicurezza Regione Lombardia On. Riccardo De

Corato;

– domenica 06 settembre: dalle 16:00 alle 19:00 gazebo in Piazzetta Schuster (Centro);

– sabato 12 settembre: dalle 16:00 alle 19:00 gazebo in Via Amendola (Quartiere Matteotti)

dove dalle 18:00 interverrà l’On. Paola Frassinetti;

-domenica 13 settembre: dalle 09:30 alle 19:00 gazebo in Piazzetta Schuster dove

interverrà nel corso della mattinata il Presidente della Provincia Emanuele Antonelli;

-mercoledì 16 settembre dalle 10:00 passeggiata al mercato e visita dei principali

monumenti Saronnesi alla presenza dell’Assessore al Turismo Regione Lombardia Lara

Magoni ed il Presidente Provinciale FdI Andrea Pellicini

Sono invitati tutti i cittadini per esprimere il proprio consenso, chiedere informazioni ed

eventualmente comunicare problematiche esistenti in città.”

(in foto: il gazebo di Forza Italia lo scorso 4 luglio)

05092020