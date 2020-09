LIMBIATE / CESANO MADERNO – Oggi per quanto riguarda i principali centri delle Groane, +1 a Cesano Maderno. È stato dunque scoperto un nuovo contagio da covid che porta il totale a 239 persone contagiate dall’inizio della pandemia. Mentre a Limbiate +0, resta a 215 persone contagiate dall’inizio della pandemia.

Limbiate 215

Cesano Maderno 239 (238)

In Brianza dall’inizio della pandemia sono stati colpiti dal coronavirus 6.260 cittadini (lo 0.89 per cento della popolazione) ed i decessi sono stati 903.

Ecco i dati delle località più colpite in Brianza, aggiornati ad oggi:

Monza 1.207

Desio 340

Seregno 297

Lissone 287

Brugherio 283

Vimercate 246

Giussano 197

Carate Brianza 195

Record negativo, da parecchio tempo a questa parte. E’ il dato di oggi per quanto riguarda i dati dei nuovi contagi covid in Lombardia ed anche, a livello locale, soprattutto nel Varesotto che fa segnare un +21 casi in un solo giorno. Peggio ancora la Brianza, +23. Milano città peggio di tutti, +112 in un giorno.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+134), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 23.409 tamponi effettuati sono 388 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65 per cento. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

05092020