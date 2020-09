SARONNO – Dopo aver ospitato Matteo Salvini e Attilio Fontana, Villa Gianetti ha accolto per accogliere anche Giulio Gallera, esponente di Forza Italia e assessore regionale al Welfare.

Data l’impossibilità di partecipare di Agostino De Marco (commissario cittadino infortunato a causa di un incidente), è stata l’assessore Maria Assunta Miglino a fare da padrona di casa insieme a Lucio Bergamaschi e ad una convention ben riuscita con tanti giovani presenti e i candidati in prima linea, che sono stati applauditi dai presenti.

Il sindaco Alessandro Fagioli prende la parola per fare un “in bocca al lupo” ai candidati e ringraziare l’operato dell’assessore Miglino: “Vedo tanti amici, consiglieri eleganti, gli ex-assessori della giunta Galli, con i quali ho avuto modo di collaborare negli anni passati; mi sento in famiglia. Grazie a te, per il lavoro in giunta e per ciò che stai facendo e grazie ad Agostino De Marco che è stato il trait d’union politico tra la Lega e la maggioranza in questi cinque anni, per costruire un rapporto che non c’era. I matrimoni non si fanno da soli, si fanno in due. Grazie ad Agostino che è stato paziente; insieme abbiamo fatto un lungo lavoro. A metà di questo mandato ci siamo ricollegati e l’inserimento di Forza Italia in maggioranza ha portato il beneficio dell’Assessore Miglino e tutte quelle opere sulla cultura e sull’istruzione che hanno dato ulteriormente una spinta a questa amministrazione e a quest’opera di rinnovamento della città”

Importante l’intervento di Federico Marri, responsabile giovani di Forza Italia, che ricorda: “La politica non è poltrone, la politica è nobile”. “La politica per Saronno – continua Marri – serve a formare i giovani insegnando loro a pensare autonomamente. In questi cinque anni l’amministrazione ha fatto molto e ancora ha da fare.” Si parla di giovani e istruzione, Federico Marri descrive la necessità di garantire la possibilità e il diritto allo studio a tutti – anche a studenti serali. Ma non solo, si parla anche di Saronno, del suo centro che merita di tornare a popolarsi di giovani, proposta acclamata dai presenti con un applauso: “Noi, come politici, abbiamo l’obbligo di rivitalizzare il centro di Saronno. A Saronno abbiamo una quantità di giovani che vogliono sperimentare nuovamente il centro cittadino.”

Tra i presenti, anche Giusy Versace, all’interno di Forza Italia responsabile nazionale del dipartimento di pari opportunità e disabilità, che, in un intervento, ha esposto con emozione la sua sorpresa nel vedere tanti giovani a Saronno. Nel suo intervento ha parlato di disabilità e dei sacrifici della vita politica. “Serve una svolta culturale, di iniezioni di fiducia e di positività. Sono stufa di sentir dire che ‘non ne vale la pena’, perché ne vale sempre la pena. Sarà difficile, ma difficile non è impossibile.”

Dopo quello di Gallera, a chiudere la serata è l’intervento di Massimiliano Salini, che inizia il suo discorso trattando dell’importanza della genuinità in politica: “In politica c’è bisogno di persone che sono quello che dicono. Meglio uno un po’ meno genio ma vero, che terrà di fronte alle difficoltà di una vita che non fa sconti”. “Secondo il Presidente Giannola – continua Salini – snoi del Nord rubiamo i soldi al Sud. Noi del Nord che lavoriamo per tenere unito il Paese dedicando risorse fin troppo elevate per mantenere questa unione. Il Paese si divide tra chi si assume le responsabilità e chi no.””Ad Alessandro, a suo padre Elio e a tutti i rappresentanti di Forza Italia, che portano una storia patriottica e sana. Ogni ospite di oggi ha portato qui a Saronno la propria personalità, hanno dato speranza. E penso che ancora possa darne Forza Italia.”

(foto del pomeriggio)

04092020