SARONNO – Due casi di intossicazione etilica in poche ore a Saronno. Primo episodio alle 2.10 di notte in piazza Cadorna: sono stati alcuni passanti a notare un uomo in difficoltà e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa italiana. I soccorritori si sono presi cura del paziente, un uomo di 63 anni. La diagnosi è stata quella della intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella. Si è comunque ben presto ripreso e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione; è stato trattenuto in osservazione per alcune ore sino a quando si è completamente ripreso.

Altro episodio quello successo in via Tolstoj dove un cinquantenne è stato soccorso dall’ambulanza, alle 18.30, per analogo motivo. Pure in questo caso non si è trattato di nulla di grave. Pure in questo frangente, infatti, il diretto interessato si è rapidamente ripreso ed ora sta bene.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza sul territorio per una emergenza sanitaria)

05092020