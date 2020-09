SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Matteo Borroni candidato consigliere comunale di Obiettivo Saronno, la lista civica indipendente con candidato sindaco Novella Ciceroni sul mondo dello sport.

“Sono nato a Saronno ma fino ai miei 18 anni ho vissuto nel confinante paese di Gerenzano e ancora ricordo con immenso piacere alcuni momenti in cui il paese si animava gioioso e questi erano legati ad attività sportive.

In primis, la mitica “4 pas tra i lampiun“, gara podistica non competitiva organizzata durante la festa dell’oratorio, in cui si premiavano anche i gruppi più numerosi e folcloristici, in grado di far partecipare tutti gli abitanti che festosi incitavano gli impavidi atleti. E poi le domeniche passate al Centro sportivo durante le partite della squadra locale che, grazie ai sui grandi spazi, ci permetteva di giocare in piena sicurezza e senza pensieri per i nostri genitori.

Come non ricordare infine i mitici “Giochi della giovent in cui le due scuole elementari, grandi rivali, si sfidavano in appassionanti gare di atletica

Questi bei ricordi mi confermano quanto lo Sport per una città possa essere vettore, ricettore, amplificatore di sani principi e sentimenti in grado di unire tutti senza distinzioni.

Anche a Saronno ho potuto riassaporare queste sensazioni, grazie agli amici runner di Alice va veloce con cui ho partecipato a vari e bellissimi eventi tra i quali alcuni locali come la 24 x 1h, la StraSaronno e il RunningDay, evento molto partecipato dalla città.

Inevitabile quindi trovare con Lorenzo Puzziferri, con me nella squadra di Obiettivo Saronno, un feeling immediato, perché da bravo giovane, da grande atleta che, oltre a praticare sport, si dedica a insegnarlo ai più piccoli, con la sua lucida freschezza mi ha trasmesso tantissimo entusiasmo nell’individuare proposte e soluzioni per la definizione del Programma per lo Sport di Obiettivo Saronno: uno dei pilastri imprescindibili sarà il confronto continuo tra l’amministrazione comunale e i cittadini, le società e associazioni sportive e il territorio che sentiamo di avere il dovere di curare, mantenere e migliorare perché sia capace di accogliere la voglia di ognuno di praticare Sport.

Saronno ha spazi unici e invidiabili, ha una storia legata allo Sport, e per questo motivo dovrebbe ambire ad alzare l’asticella, la qualità dell’offerta, degli spazi dedicati alle attività e dei servizi offerti, che non vuol dire realizzare l’impossibile ma creare una cultura condivisa da tutti e che da tutti possa essere arricchita.

Da qui l’idea che a Saronno possano essere organizzati eventi sportivi durante tutto l’anno e su tutto il territorio: uno di questi potrà essere “La settimana dello Sport” un concentrato di attività e una vetrina per tutte le realtà sportive saronnesi che volessero animarla. Che dire di più: Sport significa movimento, dinamismo e collaborazione e questa è la nostra promessa, correremo per e con voi!”