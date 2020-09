SARONNO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale. La disavventura è capitata oggi alle 13.50 ad un motociclista di 28 anni che stava percorrendo via Varese di Saronno. L’incidente si è verificato nei pressi della rotonda all’incrocio con via Pacinotti. Sul posto la polizia locale di Saronno e una ambulanza del Sos Uboldo che ha trasportato il ragazzo all’ospedale cittadino per essere medicato. Ha comunque riportato soltanto lievi contusioni, niente di particolarmente preoccupante. Al vaglio è adesso la dinamica dell’incidente, avvenuto in un punto della rete viaria cittadina che è sempre particolarmente trafficato; l’andirivieni non manca mai.

Alle 17.30 incidente stradale anche a Caronno Pertusella, in via Bergamo dove una persona di 45 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato da una ambulanza da una autolettiga della Croce azzurra all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque del tutto tranquillizzati. Al vaglio le circostanze del sinistro.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Saronno)

05092020