SARONNO – Ultimo fine settimana pieno di regular season per la serie A1 softball (poi ci sarà spazio per gli ultimi recuperi) prima di tuffarci dentro i playoff. Proprio la corsa verso la postseason sarà di grande interesse nella giornata di sabato 5 settembre con l’Inox Team Saronno chiamato al derby con la Theavednros Caronno nel girone A, mentre nel Girone B Sestese e Collecchio sono ancora alla caccia dell’ultimo pass per gli spareggi, con le toscane che hanno il vantaggio di avere in mano il proprio destino.

Programma Girone A

Sabato 5 settembre

H. 18; +30’ Inox Team Saronno – RheaVendors Caronno

Domenica 6 settembre

H. 11; +30’ Metalco Thunders – Bussolengo

Riposa Mkf Bollate

Classifica girone A

Inox Team Saronno (10-2, .833); Mkf Bollate (13-3, .813); Rheavendors Caronno (7-7, .500); Bussolengo (2-10, .167); Metalco Thunders (2-12, .143)

Programma girone B

Sabato 5 settembre

H. 14; +30’ Sestese – Blue Girls Pianoro

H. 18; +30’ Poderi dal Nespoli Forlì – Collecchio

Classifica girone B

Poderi dal Nespoli Forlì (15-1, .938); Blue Girls Pianoro (8-6; .571); Sestese (5-11, .313); Collecchio (2-12, .143).

05092020