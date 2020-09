TRADATE – Auto elettrica fuori strada, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. L’incidente, il conducente del mezzo avrebbe fatto tutto da solo, si è verificato questa mattina alle 10 in via Bruno Passerini. Per cause in fase di accertamento il guidatore di un’autovettura “full electric” ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, la Tesla si è ritrovata praticamente sull’aiuola a bordo strada.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Saronno; i pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti ovvero la persona a bordo del mezzo, un uomo di 39 anni che è stato trasferito all’ospedale “Galmarini”, ha comunque riportato solo lievi contusioni. Per ricostruire la dinamica del sinistro e deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese.

(foto: l’auto elettrica uscita di strada)

05092020