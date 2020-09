SARONNO – “Ennesima situazione surreale nel centro cittadino. È normale che gli abitanti di via San Cristoforo siano svegliati all’1.22 nella notte fra sabato e domenica per le grida di un extracomunitario che brandendo un coltello da cucina con una lunga lama gira indisturbato per il centro?” Se lo chiede Luciano Silighini (foto), regista e politico saronnese di Forza Italia, che nuovamente controllando le vie della città si è imbattuto nel personaggio. “Ero col mio collaboratore Salvatore e mia moglie Francesca quando abbiamo sentito le urla di questa persona e increduli abbiamo assistito a questa scena peggio di quelle dei film. Un lungo coltello da cucina con la lama che brillava sotto i lampioni e l’extracomunitario,rasato in jeans e maglietta rossa,inveiva nella sua lingua contro qualcuno che probabilmente sì allontanava”.

Continua Silighini: “Abbiamo subito avvisato la stazione dei carabinieri segnalando l’accaduto, considerando che il facinoroso è passato davanti alle telecamere le forze dell’ordine potranno vedere il video e magari identificare l’uomo. Come ho già dichiarato la situazione sicurezza in città va totalmente rivista e bisogna saperlo fare perché ora si sono solo dimostrate carenze immense come l’ennesima occupazione degli anarchici del centro sociale Telos dimostra. La nuova Giunta civica deve essere diversa e smettere di fare proclami dipingendo sogni e non la triste realtà”.

