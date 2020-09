SARONNO – Per le regole anti-covid, che restano in vigore (si parla almeno sino a fine mese, in Lombardia) si gioca a porte chiuse il derby del campionato di serie C di baseball, oggi al campo di via Ungaretti, fra i locali del Bc Saronno ed i Malnate Vikings. Un testa-coda che propone i saronnesi come favorite mentre i malnatesi stanno ancora inseguendo la prima vittoria stagionale, e sono tra l’altro alle prese con alcuni problemi di formazione, causa assenze per infortunio. Si gioca a partire dalle 15 per la seconda giornata di ritorno di regular season del campionato nazionale di serie C, in contemporanea c’è anche la sfida fra l’imbattuta capolista, la Kemind Legnano, ed il modesto Senago Milano United, per un incontro dall’esito che appare già scritto.

Classifica: Kemind Legnano 1000, Saronno 667, Senago Milano United 333, Malnate Vikings 0.

(foto archivio: fase di gioco in una precedente partita per il Baseball Club Saronno)

06092020