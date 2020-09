SARONNO – Vincere e perdere allo stesso tempo: è successo oggi al diamante cittadino di via Ungaretti dove il Bc Saronno ha affrontato il fanalino di coda della classifica di serie C, i Malnate Vikings. Ed è finita a sorpresa, Malnate che sinora – si è alla terza di ritorno del campionato – non aveva mia vinto, ha espugnato il campo saronnese, 7-13. Gara lunghissima e durata quasi sino alle 20, “abbiamo fatto una brutta figura” l’ammissione dello staff saronnese. Anche se in classifica risulta che abbia vinto Saronno, 9-0 a tavolino perchè nei giorni scorsi Malnate aveva notificato alla Federazione baseball la decisione di proseguire la stagione “fuori classifica”.

Sull’altro campo di questo girone del torneo di serie C, la capolista Kemind Legnano ha vinto 13-1 in casa contro i modesto Senago Milano United. Classicica: Kemind Legnano 1000, Bc Saronno 750, Senago Milano United 250, Malnate Vikings 0.

(foto: azione di gioco sul diamante di via Ungaretti del Baseball club Saronno)

