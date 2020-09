MOZZATE – Altro test per il Fbc Saronno che domenica pomeriggio a Mozzate incontra la Pro Azzurra, neonata compagine mozzatese che milita anch’essa in Prima categoria. Inizio alle 15.30 e diretta su ilSaronno.

Live from Mevo Gepostet von IlSaronno am Sonntag, 6. September 2020

Per quel che conta nelle amichevoli prestagionali, i biancocelesti dell’allenatore Gianpaolo Chiodoni sono reduci da tre sconfitte consecutive, contro due squadre delle categorie superiori come Varese e Vogherese, e quella infrasettimanale con l’Arsaghese. E dunque oggi l’obiettivo sarà quello di proseguire con i test ma, se possibile, mettere anche a segno il primo successo. Prova interessante anche per la Pro Azzurra Mozzate, realtà nata ultimamente, durante l’estate, dalla fusione di alcune società della bassa comasca; e che milita anch’essa in Prima categoria.

Nella Pro Azzurra (un club che si è costituito dalla fusione fra Mozzate, Azzurra Locate ed Andratese) diverse conoscenze dei tifosi saronnesi: in panchina l’allenatore Attilio Papis che aveva guidato il Saronno alcune stagioni fa; nella rosa anche l’attaccante ex Saronno Loo Speziali.

Si gioca a porte chiuse per le regole anti-covid.

06092020