CARONNO PERTUSELLA – Temperatura decisamente estiva allo stadio di Caronno Pertusella dove la Caronnese ospita in amichevole ancora a porte chiuse la Castanese. Al 3’ da calcio d’angolo battuto da Vacirca è proprio la Castanese ad aprire le danze arrivando sottoporta con Casiraghi che di testa manda fuori a fil di palo senza impensierire più di tanto l’estremo difensore di casa Migliorati, inoperoso per buoni tratti del match. I rossoblù presidiano il centrocampo e la tre quarti avversaria in questa prima frazione di gioco ma gli uomini di Mister Garavaglia si dimostrano attenti a disinnescare le incursioni dei padroni di casa. Al 22’ ci prova Gargiulo della Caronnese da buona posizione ma il suo tiro termina sul fondo. Fa molto caldo come si diceva e difatti il ritmo partita ne risente (c’è anche un time out a metà del primo tempo). Alla mezz’ora su calcio d’angolo i rossoblù vanno vicini al gol in piena mischia ed è bravo il numero uno neroverde Mainini a respingere di pugni. Al 35’ da registrare un grande occasione per i ragazzi del tecnico Roberto Gatti: Corno dal limite dell’area libera al tiro Putzolu che calcia sicuro in porta dove tocca ancora a Mainini respingere in uscita. Al 41’ c’è un ottimo 1-2 in velocità tra Santonocito e Scaringella che viene deviato in angolo.

Inizia la ripresa. Al 10’ Calì con tiro preciso pesca Scaringella che, a pochi metri dalla linea di porta, effettua un colpo di testa ben parato a terra dal sempre presente Mainini. Al 18’ il neo entratro Rocco viene atterrato in area ed è rigore: dagli undici metri Corno va a segno, 1-0. Due minuti dopo ancora Rocco si rende pericoloso in area e a portiere battuto solo l’intervento di Sciocco salva la rete. Mancano pochi minuti alle 19 e la Caronnese termina in positivo sul campo amico questa sua terza uscita stagionale. Prossimi appuntamenti pre campionato per i rossoblu il 12 settembre alle 20 a Carate Brianza contro la formazione locale e quindi due altre partite casalinghe allo stadio: il 16 settembre alle 17 Caronnese–Solbiatese e il 20 settembre alle 15.30 Caronnese–Fiorenzuola.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Castanese 1-0

CARONNESE: Migliorati, Costa, Curci, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Putzolu, Calì, Scaringella, Corno, Santonocito. Entrati nel corso della partita: Angelina, Azzini, Bosisio, Callipo, Gualtieri, Musazzi, Musico, Rocco, Torin, Vernocchi, Marietta.

CASTANESE: Mainini, Pellegatta, Vacirca, Cannataro, Rorato, Belloli, Greco, Pelucchi, Casiraghi, Fasani, Milani. Entrati nel corso della partita: Puglielli, Sciocco, Bianchi, De Bernardi, Bartoli, Leoni, Perotta, Binaghi, Lombardi.

(foto: una fase del match)

05092020