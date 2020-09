Calcio Pro Azzurra Mozzate-Fbc Saronno, le riflessioni di mister Chiodini

MOZZATE – L’1-0 che la Pro Azzurra Mozzate ha inflitto domenica pomeriggio al Fbc Saronno in amichevole, fra squadre entrambe di Prima categoria, al centro sportivo mozzatese è spunto di riflessione per l’allenatore saronnese Gianpaolo Chiodini. “E’ una partita dalla quale siamo usciti sconfitti, e rispetto alle precedenti amichevoli è stata sicuramente una partita più vera, c’è stata anche fisicità – ricorda il tecnico dei biancocelesti – Noi sicuramente manchiamo di cattiveria, paghiamo fisicamente e paghiamo dazio anche alla maggiore determinazione dimostrata degli altri”. Un quadro che non soddisfa il trainer del Fbc Saronno, che chiede ai suoi un deciso cambio di rotta.

Per il Saronno, seppur sempre nelle amichevoli estive, si tratta della quarta sconfitta consecutiva, bilancio che di certo non accontenta Chiodini, anche perchè già nel prossimo fine settimana si inizierà a fare sul serio con la Coppa Lombardia; prima, a metà settimana, l’ultima sgambata, con la Gerenzanese di Seconda categoria.

