CISLAGO – E’ arrivata negli ultimi giorni a tutte le famiglie la circolare della scuola primaria che spiega la divisione degli ingressi dell’istituto. Le classi sono state divise tra i 5 accessi: quello da via Giulio Cesare, quello di fronte alla bidelleria, quello lato Municipio e quelli fronte chiesa scala di destra e scala di sinistra.

Ci sono anche una serie di indicazioni per i genitori con i comportamenti da tenere e gli orari da rispettare per l’ingresso e l’uscita. Nei primi giorni ci saranno anche dei volontari per assicurare che i piccoli e genitori rispettino le regole di distanziamento. Una novità che vede il Comune, con l’assessore all’Istruzione Deborah Patti, in prima linea nella collaborazione con la dirigenza della scuola. “Le nuove modalità di accesso avranno sicuramente ripercussioni sulla viabilità cittadina. Stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi avendo come priorità la sicurezza dei più piccoli e dei loro genitori”.