Countdown elettorale: -15 al voto sicurezza scontro tra Airoldi e Lega, attacco a Gallera e gli eventi di FdI

SARONNO – La dura risposta di Alessandro Papa e Giuseppe Calderazzo alle dichiarazioni di Giulio Gallera sull’ospedale di Saronno è la notizia principale del sabato elettorale.

Botta e risposta tra la Lega e Airoldi sulla sicurezza

L’annuncio di una presentazione “diversa dal solito” per la lista Airoldi

Il calendario degli appuntamenti di Fratelli d’Italia

Matteo Borroni di Obiettivo Saronno parla di sport

L’analisi del consigliere comunale Alfonso Indelicato

Satira

bimbediFagio le strategie comunicative delle Lega, gli incontri di Elio Fagioli e l’hashtag di Andrea Depalo

