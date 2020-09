Fidanza presenta la squadra di Fratelli d’Italia: “Abbiamo lavorato bene e faremo meglio ora che diventeremo più grandi”

SARONNO – Ha scelto una presentazione molto informale e in mezzo al verde Fratelli d’Italia Saronno per annunciare ufficialmente i propri candidati alla corsa elettorale. A fare gli in bocca al lupo agli uomini e alle donne del partito di Giorgia Meloni è stato l’europarlamentare Carlo Fidanza.

“Ci tenevo ad essere qui oggi – ha spiegato – anche perchè c’ero 5 anni fa quando Fdi scelse convintamente di sostenere Alessandro Fagioli in uno scenario di centrodestra non unito. Oggi ribadiamo quella decisione con forza in una situazione di unità”. Dopo aver ribadito come questa sia la strategia di questa campagna elettorale anche in chiave nazionale Fidanza mette però i puntini sulle i: “Alessandro sa che troverà in noi degli alleati, non fedeli perchè fedeli sono i cani, ma leali. Capaci si dire “sul muso” quello che non ci va bene ma anche di essere i primi schierarci per difendere idee che condividiamo. Questa è la cifra di Fratelli d’Italia è quello che fa crescere il nostro partito in tutta Italia”.

Chiari gli obiettivi della campagna sottolineati da Fidanza dopo i complimenti per il circolo saronnese a partire da quelli per l’ingresso dell’assessore Gianpietro Guaglianone e del suo gruppo: “Eravamo piccolini ed abbiamo lavorato bene e lavoreremo ancora meglio ora che saremo più grandi”.

Tra i presenti, oltre ai candidati e i vertici cittadini FdI, anche il sindaco Alessandro Fagioli, diversi esponenti della Giunta e degli alleati della coalizione. Presente anche il presidente del consiglio comunale di Caronno Pertusella Silvio Maiocchi.