SARONNO – Grande allarme ieri sera in centro per il fumo che intorno alle 19 ha invaso corso Italia. Decine le chiamate arrivate con richieste di aiuto ed intervento ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Non a caso i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del comando di piazza Repubblica. I vigili hanno raggiunto il centro del corso da dove proveniva nettamente il fumo ma… non hanno trovato un incendio.

Il fumo non proveniva da un’abitazione o da un’auto ma più banalmente da un barbecue. Il cuoco ha evidentemente avuto qualche problema tecnico con la sua grigliata di fine estate visto il fumo che ha invaso tutto il corso Italia. Sono stati i vigili a spiegare l’accaduto anche le due squadre dei pompieri, una con autobotte ed una con autoscala, arrivati in corso Italia e subito ripartite visto che non c’era un’emergenza in corso.

(foto: il fumo in corso Italia e il mezzo dei pompieri intervenuto)