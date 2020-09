Jessica Meloni e “Il rumore del tuo sorriso”

SOLARO – Dal 7 agosto si trova su Amazon – acquistabile sia in forma cartacea sia in ebook -“Il rumore del tuo sorriso” primo romanzo rosa della neo-scrittrice solarese Jessica Meloni che mischiando un’idea in testa e la sua stessa esperienza da adolescente, è riuscita a realizzare il suo sogno di pubblicare autonomamente un romanzo. Christopher, il protagonista, ha una storia nella quale tutti i lettori sarebbero in grado di immedesimarsi in particolare grazie a uno dei temi ricorrenti nel romanzo: il bullismo. Questo rimane ancora oggi un problema presente tra i più giovani che non sempre si sentono nella condizione di chiedere aiuto. Tema principale e cardine di tutta la storia è però l’amore accompagnato dall’accettazione di se stessi e altri “nodi” caratteristici della vita dei più giovani. Jessica ha portato nero su bianco parte della sua stessa esperienza da adolescente e ora nutre la profonda speranza di far capire ai più deboli che non sono soli, che ci sono state persone come lei che hanno avuto il coraggio di affrontare e camminare a testa alta. La storia di Christopher è tutta da scoprire, ma allo stesso tempo sembra di conoscerla e di averla già vissuta in prima persona e magari per qualcuno è ancora materia di tutti i giorni.

Jessica preannuncia anche un futuro secondo romanzo e per scoprirlo non resta altro che seguire sui social Jessica:

instagram: archiviandosogni_

facebook: archiviando sogni

wattpad: archiviandosogni

