SARONNO – Ambiente Saronno Onlus, circolo di Legambiente, coglie nuovamente l’occasione delle imminenti elezioni comunali per confrontarsi con i candidati sindaci, ponendo alcune semplici domande sul tema ambiente, urbanistica e sostenibilità.

“L’obiettivo della nostra associazione – spiegano gli attivisti – è quello di comunicare con tutte le forze politiche saronnesi rispetto alle attuali problematiche, alle quali moltissimi cittadini in questi anni hanno dimostrato interesse, per contribuire alla nascita di un dialogo e di un confronto sulle tematiche ambientali”.

I temi selezionati riguardano alcuni ambiti rispetto ai quali la prossima Amministrazione della città sarà chiamata a dare risposte concrete, al fine di migliorare la situazione odierna, spesso critica.

Per stimolare il confronto, per ognuna delle domande poste, siamo partiti da alcuni dati di contesto in relazione alle seguenti tematiche: Urbanistica e consumo di suolo, Mobilità, Energia, Verde cittadino, Rifiuti e Stili di vita.

Le domande sono state recapitate a luglio a tutti i candidati sindaci e le risposte saranno disponibili da oggi sul sito web: www.ambientesaronno.it

Le stesse saranno divulgate anche attraverso le principali piattaforme social (Facebook, Instagram) e la stampa locale.

(foto archivio: gli attivisti impegnati in un’iniziativa di pulizia a Saronno sud)