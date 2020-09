SARONNO – In una settimana, giorno per giorno, ha presentato il programma di Obiettivo Saronno sul fronte dello Sport. E’ “l’opera” del giovane Lorenzo Puzziferri, candidato e calciatore.

Viabilità sostenibile, per camminare, correre e pedalare!

Non solo per fare semplice attività fisica, ma anche per una tratta sicura casa-scuola/lavoro, per diminuire le autovetture nelle zone trafficate e per un’aria più pulita.

Obiettivo Saronno crede fortemente nel dover incentivare la creazione di percorsi ciclopedonali sicuri, che oltre a collegare i comuni limitrofi, come già in progetto con la “Ciclometropolitana Saronnese”, vorrebbe connettere i vari quartieri verso il centro della città.

Con oltre 40 ASSOCIAZIONI SPORTIVE presenti nel territorio, i cittadini saronnesi hanno la gran fortuna di poter scegliere dove praticare, insegnare o assistere la propria passione sportiva.

Affinché queste associazioni rimangano numerose, é doveroso fornire un costante supporto a queste realtà sportive, che si impegnano fortemente ad offrire un buon servizio ai propri atleti.

Ci tengo a ricordare, che Saronno è stata riconosciuta “Città europea dello Sport” nel 2016, periodo nel quale vi era ancora uno stadio fatiscente omologato per sole 100 persone – anziché per le 4.000 previste – e impianti sportivi inutilizzabili come il Centro sportivo Prealpi.

È da riconoscere, all’Amministrazione uscente, l’esecuzione di qualche attività di manutenzione straordinaria in alcuni impianti sportivi, ma rimane ancora molto da compiere affinché Saronno, possa essere dichiarata come vera città dello sport oltre che per le sue associazioni, anche per le sue strutture.

La storia insegna… Saronno ha ospitato molti artisti di rilievo come Vasco Rossi, Nek e molti altri ancora. Crediamo fortemente nel riproporre eventi culturali all’interno degli impianti sportivi, che potrebbero accogliere, oltre gli appassionati di sport, anche un pubblico più ampio con interessi differenti!

Concludiamo con la settimana dello sport

Un’iniziativa che portano avanti da molti anni i nostri vicini di Gerenzano e Uboldo, che riescono raccogliere i propri cittadini in un momento di UNITÀ fra contrade e quartieri all’insegna del divertimento e dello sport.

Ci terrei ricordare, che la nostra città ospita realtà sportive importanti riconosciute anche a LIVELLO NAZIONALE, come ad esempio i pluricampioni d’Europa del Tchoukball, l’OSA con atleti olimpionici, il Softball (Serie A), la Pallavolo (Serie B), l’Imo Basket (Serie C), l’FBC Saronno riconosciuto come uno dei club più vecchi d’Italia e associazioni sportive che raccolgono e coinvolgono moltissimi ragazzi nella pratica del calcio come l’Amor Sportiva e la Robur Saronno. La settimana dello sport, é un’occasione per far conoscere le nostre associazioni sportive, per valorizzare le strutture, gli spazi verdi, i quartieri e i servizi presenti all’interno del territorio, ma soprattutto per coinvolgere tutti i cittadini a far vivere la città nel periodo estivo sia in maniera attiva che passiva, creando un senso di appartenenza per il proprio quartiere e per la propria città!