SARONNO – E’ stato il gazebo di venerdì pomeriggio in piazza Libertà l’occasione per il consigliere regionale Roberto Cenci di ribadire tutto il suo appoggio a Luca Longinotti, candidato sindaco 5 stelle per la città di Saronno. Cenci, noto per il suo impegno sull’ambientalismo ha apprezzato particolarmente i punti del programma che trattano proprio i temi a lui cari.

“Bene l’impegno sui rifiuti e le fototrappole che io stesso ho portato in consiglio regionale – le parole di Roberto Cenci – un provvedimento che tutti i Comuni dovrebbero adottare per combattere l’abbandono selvaggio che oltre ad inquinare danneggia il decoro urbano. A Saronno occorre ampliare gli spazi verdi e avere più cura di quelli esistenti, prosegue il portavoce regionale, dobbiamo capire che salvare l’ambiente è un regalo che facciamo a noi stessi e alle generazioni che verranno”.

Con i saronnesi arrivati al gazebo e con i propri attivisti Luca Longinotti ha parlato del suo programma evidenziando un punto molto interessante, riguarda l’introduzione della figura dell”Europrogettista. “È un ruolo importante per il buon funzionamento della macchina amministrativa, e per noi fondamentale per realizzare al meglio i progetti contenuti nel nostro programma”. Oggi il M5S è stato presente anche ieri in piazza con il suo gabebo elettorale.