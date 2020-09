SARONNO – Con tanta emozione e poche parole Alessandro Cantoni presidente della sezione cittadina dei bersaglieri ha aperto la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato all’Associazione Bersaglieri della città degli amaretti.

La stele è stata realizzata in granito rosa originario di Baveno, ricavato da antiche cave che hanno contribuito anche alla costruzione del Duomo di Milano. Il basamento è assemblato in granito rosso rubino con un camminamento in pietra grigia d’Ossola. Il profilo del generale La Marmora è stato creato da un giovane artista di Brera mentre l’immagine in bronzo è opera di una famosa fonderia che ha realizzato anche diversi monumenti in tante città lombarde a partire da quello dei bersaglieri a Varese.

All’appuntamento erano presenti le autorità cittadine a partire dal sindaco Alessandro Fagioli con diversi assessori e consiglieri comunali. Presenti anche delegazioni dei bersaglieri arrivate dalla provincia di Varese, gli alpini di Saronno e dell’associazione nazionale carabinieri. A guidare la cerimonia il capitano dei carabinieri Pietro Laghezza, comandante della compagnia cittadina. Prima del rompete le righe si è tenuta la consegna di pergamene ricordo della giornata e dell’impegno per la sezione cittadina per Giancarlo Veronesi e Angelo Balossi.

Toccante anche il ricordo che monsignor Armando Cattaneo ha voluto condividere con i presenti sul suo legame coi bersaglieri corpo di cui ha fatto parte il fratello. A concludere la cerimonia la preghiera del bersagliere.

06092020