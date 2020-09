Rari Nantes Saronno: il lockdown conferma la memorabile stagione

SARONNO – Questa estate così particolare volge al termine ed è tempo per la Rari Nantes Saronno di un ricapitolo sui risultati ottenuti al termine della scorsa stagione e di programmare l’ormai prossima ripresa delle attività.

Dopo la chiusura, ha ricominciato a inizio giugno e gli allenamenti dei vari settori si sono conclusi tra fine luglio e inizio agosto, dando così la possibilità a tutti di riprendere contatto con l’elemento acqua e ritrovare una seppur modificata quotidianità in piscina.

Per il settore agonistico, la Federazione italiana nuoto ha organizzato le manifestazioni più importanti del settore giovanile tra fine luglio e metà agosto, come segnale importante per la ripresa delle competizioni. Sono stati convocati sia gli esordienti A che gli atleti categoria che avevano già ottenuto il pass per le finali regionali invernali. La partecipazione è stata ottima e la maggior parte degli atleti chiamati in causa ha voluto gareggiare e mettersi in gioco dopo solo un mese e mezzo di allenamento.

Per i piccoli è stata una prima occasione per poter riprovare le emozioni delle gara, non essendo prevista alcuna classifica, mentre per i più grandi si è aggiunta la possibilità di ottenere piazzamenti a livello nazionale, con una classifica stilata in base ai risultati ottenuti nelle diverse sedi regionali. Dieci gli esordienti e diciassette i categoria della società coinvolti nelle manifestazioni svolte alla piscina “Samuele” di Milano, rispettando scrupolosamente le norme di distanziamento sociale dettate dalle linee guida.

Buoni i riscontri cronometrici degli atleti di livello nazionale, che hanno avuto la possibilità dalla federazione di riprendere gli allenamenti già ad inizio maggio.

Spicca su tutti il 4° posto nazionale di Asia Villa (classe 2006) nei 400 misti, a meno di un secondo dal podio. Positive anche le prestazioni nelle altre gare, 100 e 200 rana, 100 farfalla.

Da sottolineare le prestazioni di Giorgia Busnelli (2000) nei 50 stile, Camilla Carbone nei 50 e 100 dorso (2002), Davide Ottoni nei 50 rana (2003), Lorenzo Sala nei 100 stile (2004), Claudia Varisco nei 50 dorso (2002): tutti nelle prime 5 posizioni della graduatoria regionale lombarda e ottimamente piazzati in quella nazionale.

La stagione ‘19-‘20 si è conclusa con i due appuntamenti più prestigiosi del panorama natatorio nazionale, quest’anno eccezionalmente uniti in un unico evento: il Trofeo 7 colli e il Campionato italiano assoluto. Raggiunta la qualificazione durante la stagione, Claudia Varisco ha partecipato l’11 agosto al Foro italico di Roma tenendo alti i colori della Rari Nantes Saronno. Claudia ha ben figurato nei “suoi” 50 dorso, scalando diverse posizioni in classifica e posizionandosi al 28° posto assoluto.

Questa partecipazione all’evento più importante del panorama natatorio estivo è stata l’ottima conclusione di una stagione ricca di risultati tecnici importanti che confermano l’ottima crescita qualitativa della realtà della società.

Il periodo di chiusura ha rafforzato – se possibile- lo spirito di squadra e ha tenuto vicini i membri della Rns, dando loro ancora più entusiasmo per organizzare il rientro in vasca. Ora si tratta della prova più importante: impostare la nuova stagione. I membri si stanno organizzando con Saronno servizi, che da sempre ha dato loro supporto e li sostiene, ma con le norme in vigore può essere che siano necessari spostamenti e adattamenti dei giorni e degli orari di allenamento per venire incontro a tutte le esigenze dell’impianto e dei suoi utenti. La Rari Nantes Saronno è certa di riuscire a trovare “ la quadra” per far ripartire a metà settembre tutti i settori della squadra.

In questi anni i risultati ottenuti dagli atleti saronnesi sono stati un crescendo di soddisfazioni per la città di Saronno e gli atleti vogliono continuare ad impegnarsi se possibile con maggiore determinazione.

(foto di alcuni degli alunni qualificati)

04092020