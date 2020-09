Coronavirus, scoperto un nuova caso a Gerenzano

GERENZANO – A dare la comunicazione ai concittadini è il sindaco Ivano Campi: in paese è stato scoperto un nuovo caso di coronavirus.

Ats Insubria mi ha comunicato la positività di un gerenzanese.

Dallo scorso 28 luglio non avevamo casi di persone positive al coronavirus a Gerenzano: è importante non abbassare la guardia e non sottovalutare la situazione, ma ricordiamoci che è importante indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto dove vi è assembramento, disinfettarsi e lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze interpersonali!