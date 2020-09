COGLIATE – E’ un rientro dalla vacanza all’estero quello che ha portato di nuovo a salire il dato del coronavirus anche a Cogliate, così come in molte altre località delle Groane e della zona. In questo frangente, un caso asintomatico, che non desta alcuna preoccupazione ed emerso da uno dei tamponi di routine che vengono effettuati a che torna da alcuni Paesi europei giudicati particolarmente a rischio.

Al 17 agosto, ultima rilevazione disponibile, a Cogliate si contavano 37 persone che erano state contagiate dall’inizio dell’epidemia, con questo +1 si passa dunque a 38.

