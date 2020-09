Countdown elettorale: 14 al voto i candidati rispondono a Legambiente, airoldi

SARONNO – A fare notizia nella domenica politica sono state le risposte alle domande di Legambiente e i commenti alla presentazione di Fratelli d’Italia con la rivendicazione da parte di Carlo Fidanza di un ruolo decisamente importante per il rafforzato, anche in chiave saronnese, partito di Giorgia Meloni.

Commenti e reazioni anche per il gazebo di Augusto Airoldi che disturba “gli spacciatori” in piazza Cavalieri di Vittorio veneto”.

Sotto i riflettori anche la domenica di Obiettivo Saronno con la nuova rubrica di Luca Amadio e il programma sportivo illustrato da Lorenzo Puzziferri

Le parole di Roberto Cenci al gazebo M5s

Satira

bimbediFagio protagonista la rubrica c’eravamo tanto amati con Indelicato e Fagioli

