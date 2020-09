SARONNO – E’ finita con un lungo e liberatorio applauso rivolto dai cittadini ai carabinieri che avevano bloccato l’esagitato: nella nottata domenicale si sono vissuti momenti di tensione nella centralissima piazza Libertà. Dove poco dopo le 2 un brasiliano di 35 anni si è presentato brandendo due coltelli, e minacciando tutti quelli che gli capitavano a tiro, soprattutto giovani e giovanissimi che coi locali chiusi si stavano attardando a chiacchierare davanti alla chiesa prepositurale, nel cuore di Saronno.

Il sudamericano era la stessa persona che circa un’ora prima si era fatta notare nella vicina via San Cristoforo: lo sconosciuto si era poi allontanato per ricomparire dunque in piazza Libertà, ancora più bellicoso perchè teneva nelle mani due coltelli da cucina, con lama di trenta centimetri. E’ sbucato dal fondo della piazza, verso corso Italia, facendo scappare di corsa tutti i presenti per raggiungere quindi l’area dell’aiuola della fontana e dei pennoni delle bandiere, dove è stato quindi bloccato dall’intervento di due pattuglie, alla vista dei militari non ha opposto resistenza. E’ stato denunciato a piede libero per il porto ingiustificato d’armi e la sua posizione rimane al vaglio, da chiarire i motivi del suo comportamento.

(foto archivio: carabinieri in piazza Libertà)

07092020