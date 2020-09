SARONNO – Un giro per la città e un momento di confronto con attivisti e simpatizzanti davanti all’ospedale, proprio in piazzale Borrella, per rimarcare che il presidio saronnese è fondamentale e che il suo ruolo non è in discussione “malgrado i problemi di personale che si trova ad affrontare come molti presidi”.

E’ stata questa la domenica mattina saronnese di Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, protagonista di un momento di confronto con Fratelli d’Italia Saronno. L’esponente della giunta regionale si è concesso una passeggiata in centro dove ha incontrato il candidato sindaco Alessandro Fagioli dopo essersi dedicato agli attivisti saronnesi del partito di Giorgia Meloni con un breve incontro, affiancato dagli assessore Gianpietro Guaglianone e Gianangelo Tosi e agli immancabili selfie.

“Sulla sicurezza a Saronno si sta lavorando ed un contributo è arrivato anche dalla Regione soprattutto sul fronte delle strumentazioni indispensabili (ad esempio i droni) per gli uomini e le donna che lottano per la sicurezza di tutti per far fronte alle diverse criticità”. Non è mancato, anche per la scelta della location dell’incontro piazzale Borella, un chiaro messaggio sull’ospedale di Saronno: “E’ un presidio fondamentale la cui presenza ed attività non è messa in discussione. Ci sono dei problemi, come in altre strutture, di carenza di personale ma si stanno affrontando”.