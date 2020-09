INFORMAZIONE REDAZIONALE

SARONNO – Da Ottica Bergamini settembre arriva con una proposta dedicata agli Under 14: controlli visivi periodici, occhiali *cool* e lenti tecniche, per garantire la miglior visione ai nostri ragazzi e ragazze.

Si parla molto di prevenzione, per fortuna, in tutti gli ambiti della salute e del benessere ma non ancora abbastanza di “igiene visiva” ovvero della corretta educazione nell’utilizzo dei nostri più importanti organi di senso, gli occhi, e di tutte le loro funzioni.

Sempre più, invece, è fondamentale aver cura anche in tenerissima età di questi aspetti, per tre ordini, importantissimi, di motivi:

la speranza di vita media si è allungata tantissimo, mentre i nostri occhi sono stati “progettati” per durare poco più di una quarantina d’anni… dobbiamo prendercene cura!

tutta la nostra vita è concentrata su un utilizzo continuo della visione, soprattutto nel vicino e nella media distanza: questo unito a uno stile di vita che predilige gli spazi chiusi, favorisce l’insorgenza e l’aggravarsi delle miopie, l’efficienza visiva in età scolare è un elemento fondamentale per il corretto sviluppo cognitivo e per l’apprendimento, anche evitando fastidi come mal di testa e affaticamento oculare.

Tutto questo va unito all’uso ormai consolidato dell’occhiale come accessorio di moda, anche da vista, elemento che se ben gestito garantisce anche ai più giovani un approccio all’occhiale gratificante e sereno, senza più il timore di essere etichettati come “quattrocchi” dai compagni.

Per questa ragione, ogni anno, Ottica Bergamini propone una campagna di sensibilizzazione proprio rivolto agli Under 14: dal 1 settembre al 15 ottobre

– il controllo visivo è gratuito,

– si potrà scegliere tra un occhiale comprensivo di montatura, lenti antiriflesso, con protezione dai raggi UV e dalla luce blu-viola a 129 € oppure occhiale completo di montatura e lenti fotocromatiche antiriflesso a 169 €,

– verrà fornita una garanzia per 12 mesi che prevede, in caso di rottura, la sostituzione gratuita della montatura o delle lenti con il 50% di sconto.

Una proposta che pensa a tutto: al benessere visivo dei più giovani, a fornire una soluzione visiva d’eccellenza e a salvaguardare il portafogli della famiglia in caso di danni all’occhiale, che sono spesso una preoccupazione.

Ottica Bergamini vi aspetta a Saronno, in corso Italia 135 e in via P.L. Monti 15/1.

www.otticabergamini.it