Presentata la nuova ciclopedonale Saronno-Ceriano-Solaro

SARONNO / CERIANO LAGHETTO / SOLARO – “In Comune a Saronno ho avuto il piacere di assistere alla presentazione della nuova pista ciclopedonale Solaro-Saronno: è una opera che per un tratto toccherà anche il comune di Ceriano Laghetto in località “via per Saronno civici 1-3-5”. Il coinvolgimento di questa enclave cerianese in Saronno, composta da un piccolo gruppo di famiglie dimostra la grande attenzione della mia amministrazione per le periferie”. A fare il punto, dopo l’appuntamento che si è svolto lo scorso fine settimana, è il sindaco cerianese, Roberto Crippa.

“Saró – spiega Crippa – già dai prossimi giorni in contatto con i nostri residenti, per migliorare il piu possibile l’opera in fase di progettazione esecutiva”.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, in Municipio a Saronno per la presentazione del progetto che toccherà i tre comuni della zona, aprendo un nuovo percorso che sarà possibile percorrere in bici, o a piedi, in tutta sicurezza)

07092020