SARONNO / CISLAGO / ORIGGIO – Tre incidenti in poche ore sulle strade del Saronnese. A Saronno, alle 17.15 in via Novara nello scontro tra due autovetture è rimasta lievemente contusa una ragazza di trent’anni, che è stata soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. E’ stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di alcune escoriazioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per tutti i rilievi del caso e quindi chiarire la dinamica del sinistro.

Alle 13 a Cislago, in via 4 novembre, una caduta accidentale della motocicletta ha provocato il ferimento di un centauro di 44 anni, trasferito con una autolettiga della Croce rossa di Saronno all’ospedale saronnese di piazza Borella. Ha comunque riportato solo qualche escoriazione. Sul luogo del sinistro, per i rilievi, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia,

Alle 9.20 allo svincolo autostradale fra l’A8 e l’A9 alla periferia di Origgio tamponamento fra due autovetture, che procedevano in direzione Milano: una donna di 39 anni ha avuto bisogno di cure mediche causa lievi contusioni ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno da una ambulanza del Sos Uboldo.

(foto archivio)

07062020