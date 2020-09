SARONNO – In un momento storico in cui l’emergenza Covid 19 ha imposto smart working e utilizzo del web, l’esigenza di proseguire il progetto di efficientamento dei servizi digitali sembra premiare la lungimiranza che la direzione di SARONNO SERVIZI

S.p.A. ha avuto negli ultimi anni: chatbot di assistenza al pagamento dei tributi, risponditori automatici, APP per ordinare farmaci online, PagoPA, istanze online e procedure di autolettura dei contatori dell’acqua tramite WhatsApp, sono solo alcuni degli ultimi progetti realizzati in ottica di miglioramento del servizio al pubblico e risparmio di costi e code agli sportelli.

Una scelta che suona ancora più vincente se pensiamo che risale allo scorso gennaio il lancio dell’APP per le farmacie comunali, e che la multiutility del saronnese aveva attivato la gestione di tutte le pratiche degli sportelli in modo telematico già da molti mesi. Un

processo di innovazione tecnologica che oggi premia le scelte portate avanti e si rafforza con la volontà di poter garantire “any tyme-any where” anche la conversazione costante con

gli operatori pubblici. Una crescita verso la digitalizzazione che pone Saronno Servizi avanti rispetto a molte città lombarde, nella costruzione di un “e-district” sostenibile, tecnologico e al passo con la digital transformation tanto evocata.

Ed ecco che proprio in questi giorni Saronno Servizi S.p.A. comunica un nuovo progetto: la realizzazione della nuova connettività mediante fibra ottica dedicata per il Comune di

Saronno, una vera e propria opportunità di efficientamento dei servizi telefonici connessi alle differenti aree di servizio, che risponde all’esigenza di garantire una connessione costante con i cittadini. Elemento qualificante del progetto è stata la realizzazione di un collegamento mediante cloud tra il Comune e la Saronno Servizi, al fine di condividere i servizi telefonici in una logica di sviluppo digitale di entrambi i soggetti. Un obiettivo che sarà conseguito con una gradualità temporale a seconda delle esigenze operative via via emergenti nel corso dei prossimi anni e nel totale rispetto dell’autonomia e della tutela dei dati trattati dalle rispettive amministrazioni.

Ma come funziona la nuova rete telefonica digitale?

Gli operatori comunali sono stati dotati di telefoni di nuova concezione in modo da poter rendere possibile la scalabilità del sistema telefonico dalla sede del municipio, con la

possibilità di estendere il servizio a tutte le sedi periferiche del Comune;

Sono state semplificate le procedure di contabilizzazione delle utenze telefoniche e dei dati, in modo da poter garantire il controllo dei costi e un risparmio di tempo e denaro speso

nella gestione delle pratiche con gli utenti;

Sono state semplificate le procedure di contabilizzazione delle utenze telefoniche e dei dati, in modo da poter garantire il controllo dei costi e un risparmio di tempo e denaro speso nella gestione delle pratiche con gli utenti;

La sede del Comune e la sede della Saronno Servizi sono state collegate mediante la fibra

ottica che permetterà tra le altre opportunità anche quella di valutare la ridondanza dei

sistemi e dei servizi telefonici in caso di disaster recovery;

Il nuovo sistema permette inoltre di integrare qualunque dispositivo mobile, in modo da adeguare le più complesse esigenze di reperibilità di ogni settore comunale (Polizia

Locale, Lavori Pubblici, Anagrafe, Servizi Sociali) in caso di chiamata da parte degli utenti o situazioni di emergenza garantendo anche il collegamento tramite un numero di interno

(senza passare su linee esterne) tra gli uffici delle due Amministrazioni.

“Molto si parla di Smart Working e digital innovation: riteniamo che garantire efficienza e supporto ai cittadini con reti tecnologiche al passo con la tecnologia oggi disponibile sia un

obiettivo doveroso da perseguire. SARONNO SERVIZI S.P.A. non intende restare indietro, ma mai come oggi si sente chiamata in causa per migliorare ulteriormente la connessione con i propri utenti e con i comuni soci” – ha dichiarato Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.P.A. E ha aggiunto: “Anche gli operatori del Pubblico devono fare lo sforzo di essere disponibili e reperibili sempre in caso di urgenza o necessità dei cittadini,

intendiamo pertanto aiutare il personale pubblico impiegato nel nostro Comune a fare questo grande passo in avanti sul fronte tecnologico.”

(foto d’archivio)

07092020