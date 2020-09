SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega Nord in merito al gazebo di ieri in piazza Volontari del sangue.

Ieri uno splendido pomeriggio in centro a Saronno per incontrare i cittadini e distribuire il materiale informativo riguardante i candidati ed il programma amministrativo proposto dalla Lega.

Tanti si sono fermati per esprimere il proprio sostegno ad Alessandro Fagioli, che ci ha raggiunti dopo i suoi impegni istituzionali, e in molti per sottoscrivere la propria adesione al grande progetto Lega tesserandosi come sostenitori.

Si è parlato di sicurezza elencando i positivi interventi attuati nei cinque anni di amministrazione e spiegando i progetti per il futuro ed in particolare: nuova sede operativa per la protezione civile, nuova caserma della guardia di finanza, identificazione della sede per la nuova caserma dei Carabinieri, potenziamento della rete di telecamere nelle zone ancora carenti, prosecuzione del coordinamento della Polizia Locale con le altre forze dell’ordine.

L’appuntamento è stata replicato anche domenica mattina

06092020