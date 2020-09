SOLARO – Momenti di paura ieri sera a Solaro; in corso Europa è stato infatti investito un pedone. Si tratta di un pensionato del posto, di 78 anni: l’incidente è avvenuto, lungo la trafficata arteria, nel tratto compreso fra via Toniolo e via Julitta.

Erano le 21.20: sono stati i passanti a dare l’allarme ed in un primo momento le condizioni del ferito sono apparse particolarmente preoccupanti tanto che l’equipaggio dell’ambulanza della Croce bianca di Cesate ha chiesto il supporto anche dell’auto-infermieristica di Saronno ed è arrivata pure l’automedica proveniente da Garbagnate Milanese. Le condizioni del paziente sono state stabilizzate e poi è stato trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita, anche se ha riportato lesioni e contusioni varie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione per una precedente emergenza medica sul territorio)

