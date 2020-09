Solaro, pronte le scuole elementari: ecco come funzionerà

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa riguardante alcune informazioni sulla ripresa delle scuole elementari a Solaro.

“Le scuole elementari cominceranno il 14 settembre, il servizio mensa – completamente in sicurezza e con soluzioni studiate e differenziate in grado di soddisfare ogni esigenza. – il 28 settembre, salvo diverse disposizioni comunicate in seguito dalla scuola. In queste ore l’istituto scolastico ha provveduto a comunicare orari e dislocamento delle classi.

Plesso scolastico Regina Elena di via San Francesco e nuovo plesso presso oratorio San Luigi

Per garantire il distanziamento richiesto dalle nuove norme statali, è stato studiato un piano di organizzazione e distribuzione delle classi all’interno degli spazi a disposizione. A tal fine, sono state ricercate e approvate una serie di nuove locazioni che tutelino tutti gli studenti e garantiscano un accesso paritario al diritto allo studio. Per quanto riguarda l’accesso alla scuola intelligente, sono stati previsti tre ingressi separati: uno da via San Francesco, uno da via Santa Chiara ed uno dedicato per la sala polivalente di via San Francesco. Le classi saranno interamente accolte negli spazi già utilizzati per la didattica più la biblioteca, la mensa della scuola intelligente e la sala polivalente di via San Francesco. Per dividere e sfruttare al meglio il dimensionamento della mensa presso la scuola intelligente sono state installate durante la scorsa settimana e lo scorso weekend pareti mobili insonorizzate. Per quattro classi è previsto lo spostamento nei nuovi spazi ricavati al piano terreno del nuovo oratorio San Luigi di via San Paolo, concessi con un contratto di comodato d’uso parziale in convenzione tra il Comune di Solaro, l’istituto Regina Elena e la Parrocchia Santi Quirico e Giulitta. La nuova locazione, nella nuova e bellissima struttura parrocchiale, consentirà il distanziamento richiesto senza dover separare le classi e di conseguenza penalizzare la didattica. Di fatto, l’oratorio diventa un nuovo plesso completamente autosufficiente sia per quanto riguarda le lezioni, sia per l’organizzazione del lavoro e dei servizi. Al fine di ottimizzare gli spazi, il Comune ha affittato delle pareti mobili per il nuovo plesso sfruttando, per il finanziamento, un avviso pubblico del Ministero dell’istruzione riservato agli enti locali.

Il Comune si è fatto carico anche della messa in sicurezza dell’area, pulizia ed igienizzazione degli spazi, e dei costi per rendere l’area idonea ad ospitare l’istituzione scolastica e l’acquisto di arredi e lavagne per le classi. Nella sala polivalente di via San Francesco è stato creato anche un deposito per i materiali didattici, diviso per classi a completa disposizione degli insegnanti, seguendo le norme previste. Un’attenzione particolare è stata dedicata agli alunni con disabilità gravi, acquistando attrezzature sanitarie idonee e materiali dedicati. La nuova organizzazione a seguito delle norme di prevenzione del contagio prevede anche lo spostamento delle attività promiscue presenti all’interno delle strutture scolastiche. Il CPIA, Centro provinciale istruzione per adulti, sarà dislocato negli spazi dell’AggregaGiovani La Calamita. Il corso di danza comunale sarà spostato in appositi spazi con ingresso autonomo nella sala polivalente di via San Francesco.

Plesso scolastico Don Milani di via Giusti

Per ottimizzare e rendere sicuro l’accesso alla scuola, sono stati organizzati tre ingressi differenziati: via Giusti e due accessi dal cortile. Tutti gli alunni rimarranno all’interno degli spazi del plesso. Le due classi più numerose saranno collocate in apposite aule ricavate all’interno degli spazi della mensa scolastica.

Gli orari dei diversi plessi, di Solaro e di Villaggio Brollo, saranno scaglionati per permettere un’ottimale gestione della viabilità da parte della Polizia Locale.

Servizio mensa

Il servizio mensa è garantito in totale sicurezza e sono state studiate le migliori soluzioni per ogni plesso. Il pranzo sarà servito il classe e verrà garantita la sanificazione degli ambienti prima e dopo il consumo del pasto. Si provvederà a modificare opportunamente i menù per meglio gestire la differente modalità di somministrazione. Sodexo, azienda affidataria del servizio, nei prossimi giorni predisporrà momenti di formazione per il personale scolastico. Sarà inoltre inviata una lettera a tutte le famiglie con la quale si spiegherà la procedura di somministrazione e di igienizzazione e pulizia degli spazi.

Per chi non avesse ancora aderito al servizio tramite le iscrizioni sul portale che termineranno il 6 settembre, da martedì 9 settembre sarà possibile contattare l’ufficio Scuola allo 0296984470 oppure via mail a [email protected] per finalizzare l’iscrizione”.

(foto dei plessi citati)

07092020