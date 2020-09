SARONNO / CISLAGO / GERENZANO / COGLIATE – Gli ultimi riscontri dell’emergenza coronavirus sul territorio, con il recente incremento dei casi in tutta Italia, non ha lasciato indenne Saronno e Groane, con casi anche in realtà come Cislago, Cogliate e Gerenzano dove non ce n’erano da tempo.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni:

Saronno: 251

Caronno Pertusella: 110

Gerenzano: 34 (33)

Cislago: 31 (30)

Tradate: 135 (134)

Varese: 349

Busto Arsizio 431

Gallarate 289

I numeri dei contagi da coronavirus nelle Groane ed in Brianza tornano a salire, con i +2 nuovi casi che sono stati scoperti ieri a Cesano Maderno ed il +1 del quale si ha notizia da Cogliate.

Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. A fronte di 9.088 tamponi effettuati sono 109 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1.19 per cento. In ambito provinciale, con un numero di tamponi eseguiti molto inferiore rispetto agli ultimi giorni, ieri in Lombardia si è anche registrato un notevole calo dei nuovi casi scoperti, con il Varesotto a +1; nel Comasco +0 e +12 in Brianza.

