I giovani della coalizione Airoldi (e tanti saronnesi) in piazza con Quartapelle per parlare di politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei giovani della coalizione Airoldi sindaco in merito all'incontro di ieri pomeriggio con la deputata Lia Quartapelle.

“Oggi lunedì 7 settembre noi giovani della coalizione di Augusto Airoldi abbiamo organizzato un incontro con la parlamentare Lia Quartapelle. L’incontro ha visto una partecipazione mista e abbiamo ricevuto varie domande dal pubblico. Abbiamo principalmente parlato di politica estera. Quartapelle ha iniziato spiegando l’importanza e le conseguenze delle decisioni mondiali nella nostra vita. Abbiamo iniziato dalla recente visita di Quartapelle con i leader dell’opposizione bielorussa a seguito delle elezioni, sul ruolo dell’Europa in questa vicenda e sul ruolo del nostro ministro degli esteri. Uno dei problemi principali è l’atteggiamento timido dell’Europa sulla vicenda. Un’altra vicenda triste e attuale è la situazione della Turchia. Negli ultimi anni Erdogan ha ridotto la libertà di stampa e incarcerato oppositori politici e giornalisti. L’Italia in particolare si era spesa negli anni 2000 a favore dell’ingresso della Turchia in Europa, evento che ora appare sempre più remoto.

Nella sua tragicità il Covid ha impresso una svolta al ruolo dell’Europa nell’aiuto ai singoli paesi colpiti dall’emergenza. Di come ci sia stato un atteggiamento molto più solidale rispetto al passato, in particolare nel valutare la gravità delle situazioni e non solo il numero di abitanti coinvolti. Questa è una grande occasione per il governo italiano per influenzare positivamente la politica europea. Questo nonostante all’inizio sembrava prevalessero sentimenti nazionalistici soprattutto per l’approvvigionamento di mascherine. L’ultima ed importante questione è stato il referendum sul taglio dei parlamentari. Quartapelle ha invitato tutti ad informarsi sulla questione e poi ha spiegato le ragioni per cui votare “Sì”, soprattutto legate alla tenuta del governo ed alla coerenza rispetto alle dichiarazioni passate. In caso di vittoria del “Sì” ci sono aggiustamenti obbligatori da fare riguardo all’elezione del Presidente della Repubblica.

Ha partecipato anche il candidato sindaco Augusto Airoldi spiegando nello specifico il ruolo di Saronno per la questione migranti e per l’ingresso di Saronno nella città metropolitana. E’ impossibile per Saronno risolvere i problemi legati alla viabilità e all’ospedale chiudendosi in se stessa. E’ necessario riprendere il dialogo con i comuni limitrofi per costruire progetti che hanno ricadute positive su tutti noi. Quartapelle è stata molto chiara ed esaustiva ed il pubblico ha risposto positivamente”.

