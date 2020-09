SARONNO – Dopo la pausa di agosto il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) riapre al pubblico a partire da sabato 12 settembre. Al momento e fino a nuova comunicazione l’apertura è limitata a due giorni alla settimana sabato dalle 15 alle 18 e domenica: dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30.

L’ingresso e la visita sono consentiti solo se muniti di mascherina e nel rispetto di norme comportamentali atte ad assicurare la massima sicurezza dei visitatori e del personale.

L’ingresso, con accesso da via Don Griffanti 6, è gratuito. Per informazioni è possibile visitare il sito www.museomils.it.

Le finalità dell’Associazione che gestisce il Museo sono di ordine conservativo, didattico e di valorizzazione del patrimonio storico industriale, con attenzione anche alle attuali presenze produttive particolarmente innovative e qualificate. La valorizzazione della storia industriale e la ricostruzione della paternità degli oggetti significano consapevolezza, per ogni azienda, del proprio ruolo in campo civile, sociale e culturale che va ben oltre al fatto strettamente economico e come tale parte integrante della storia e della vita del territorio. Sul comprensorio saronnese, negli ultimi 150 anni, si sono sviluppati alcuni tra i più significativi episodi della vicenda produttiva lombarda.

07092020