SARONNO – “Matteo Salvini dice di volere «prendere Saronno per poi prendersi Varese». A Salvini rispondiamo che Saronno e il nostro splendido territorio non sono oggetti di conquista politica per sola smania di potere, ma luoghi in cui le persone vivono e progettano il proprio futuro, e per questo chiedono infrastrutture e servizi efficienti, non slogan vuoti. Bene ha fatto l’on. Gianfranco Librandi a rispedire al mittente gli attacchi del leader leghista, un pesce fuor d’acqua in una città che ha incentrato sul lavoro e la fatica la propria crescita, grazie anche ad imprenditori illuminati come Librandi, colonne del tessuto economico e occupazionale per il saronnese e oltre”.

Così Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva, insieme ai candidati di Italia Viva al consiglio comunale di Saronno e al candidato Sindaco Pierluigi Gilli, sostenuto, oltre che da Italia Viva, anche da Azione, +Europa e una lista civica.

“A Saronno – continua il coordinatore provinciale – è stata costruita una squadra affiatata che saprà guadagnarsi la fiducia dei saronnesi con l’entusiasmo e i tanti progetti per la città. Pierluigi Gilli è una persona concreta, che antepone il “fare” alle ideologie e alle polemiche sterili. Gli uomini e le donne che lo accompagnano in questa nuova avventura sono tutti portatori di competenze e conoscenza della città e delle sue necessità. Tra questi, anche Annalisa Renoldi, già vicesindaco di Saronno, a cui siamo molto grati per aver deciso di mettere la sua preziosa esperienza a disposizione di Saronno. Gli altri candidati di Italia Viva sono: Marco Caronni, Rita Romano, Francesco Muscolino, Deborah Basileo, Augusto Zamagna, Tatiana Zanco, Luciano Cairati, Andrea Carli, Danilo Gusella, Marco Marazzi”.

“La validità del progetto politico che stiamo costruendo a Saronno – conclude Licata – è già confermata dai tanti cittadini, anche provenienti da altre esperienze politiche, che stanno scegliendo di sostenerci”.