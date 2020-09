ORIGGIO – “Trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità di crescita deve diventare anche per #Origgio un obiettivo prioritario. I propositi politici a livello locale devono rendere la transizione equa e inclusiva. Documentarsi, prepararsi, farsi guidare dagli esperti, significa cogliere appieno il significato di ciò che fisicamente sta accadendo intorno a noi, che può generare l’incredulità della non conoscenza o lo scetticismo dell’incertezza. Dai freddi dati fisico-matematici sappiamo che la differenza tra disastro e salvezza è in gran parte nelle nostre mani, sta a noi la scelta”

Così sulla propria pagina la candidata sindaco Sabrina Banfi presenta la conferenza “Emergenza climatica: quale futuro?” che si terrà giovedì 10 settembre alle 21 nell’aula “I Sindaci” in via Manzoni 17.

I protagonisti della serata saranno Andrea Giuliacci, meteorologo e professore di Fisica dell’Atmosfera e Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.. Si parlerà di come il cambiamento climatico influenzerà le vite di ognuno di noi e di cosa si possa fare a livello locale per mitigarne gli effetti.

Nel rispetto delle normative anti-covid gli organizzatori chiedono di prenotare con una mail [email protected] per gestire gli ingressi.