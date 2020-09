SARONNO – Successo di pubblico annunciato e mantenuto per la terza edizione dei “The Silighini Golden Awards- Prima edizione del premio città di cultura Saronno 2020”.

Alle 20.30 le note dell’orchestra dell’Academy ha accolto i numerosi ospiti sul lungo tappeto rosso posto all’ingresso del cortile di Casa Morandi dove tra gli scatti dei fotografi il pubblico e i premiati hanno solcato il Red carpet in puro stile Hollywood.

Le 160 sedie, tutte distanziate e nominative, erano occupate al punto che altri ospiti che si sono aggiunti hanno preso posto nel porticato sempre rispettando le regole di distanziamento in modo rigoroso.

Silighini vero mattatore sul palco, affiancato dalla bella Valentina Ristagno come valletta, dopo i ringraziamenti di dovere alle autorità del cinema, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini nella persona del responsabile direzione cinema del Mibact Nicola Borrelli e del presidente dell’Anica Francesco Rutelli, ha lanciato un applauso alla memoria di Ennio Morricone e Franca Valeri “Franca doveva essere con noi stasera a ritirare un premio alla carriera, ma dal cielo ci guarda e ora ci sta sorridendo” dichiara Silighini.

La serata inizia con la proiezione dello short movie “Seline” diretto da Silighini nel 2015 e girato in parte a Saronno “Seline è una parte del mio cuore ed io lo dono a voi. Con lei le belle immagini di Saronno hanno fatto il giro del mondo” dichiara Silighini.

Grandi applausi all’inizio della premiazione aperta col maestro pittore Alberto Borroni e lo scultore Francesco Schiavo, tripudio dopo il video dell’esibizione della soprano Anna Maria Pizzoli e del tenore Roberto Iuliano guidati dalla presidente dell’associazione amici della lirica Memi Pollastri “la vostra associazione è un orgoglio cittadino da 25 anni e portate lustro a Giuditta Pasta,un grande onore averla come concittadina” dichiara Silighini “il 12 settembre la città potrà sentire le vostre stupende voci e vi ringrazio per il concerto che organizzerete per la presentazione della collezione dedicata alla grande Giuditta” conclude Silighini applaudendo lui stesso i due grandi artisti.

La serata procede con clip video che anticipano gli ospiti presenti nel parterre. Salgono le note di “Mi manchi” e “Ti lascerò” scritte da Franco Fasano che interviene in collegamento dalla Calabria dove è impegnato col premio “Mia Martini”. Sul palco il musicista Toti Denaro,il cantante Dorian,la manager nel campo della moda Benedetta Pistillo,i registi Mauro Paolino, Roberto Albanesi e Ivan Brusa, gli attori Daniele Giulietti, Paolo Riva e Roberta Nicosia, il poeta Federico Marri, il ballerino Andrea Restelli, il video Maker Piero da Saronno. Un grazie speciale è andato a Tiziana Saccomando di Glass “aiuta chi fa cultura in città” e a Mauro Lattuada per gli addobbi floreali.

Premio speciale al truccatore delle star di Hollywood due volte candidato ai David di Donatello Andrea Leanza “uno straordinario artista Saronnese che la città deve conoscere, apprezzare ed esaltate per la sua straordinaria bravura” dichiara Silighini.

Momenti di applauso intensi quando sul palco è salito Paolo Bosisio uno dei volti più apprezzati del teatro italiano ma conosciuto al grande pubblico per essere il preside del reality “Il collegio“ su Raidue “ho avuto molti alunni ma ricordo tra loro con piacere Francesca e Luciano” dichiara l’artista al quale va l’immediato ringraziamento di Silighini “Paolo è il teatro italiano fatto a persona”.

La serata continua con un intervento video di Beppe Fiorello che dalla Puglia saluta i presenti ringraziando Silighini per il premio “un premio a cui tengo molto e mi onora tantissimo” e sottolinea le grandi figure di Nicola Campiotti ed Enzo Muscia nel frattempo saliti sul palco.

“Nicola è un grande regista e ha raccontato la vita di un grande italiano saronnese, Enzo Muscia, che andando oltre l’interesse personale e rischiando la sua vita ha salvato il lavoro degli operai dell’Anovo,suoi colleghi,rilevando la società” gli applausi diventano scroscianti quando sul palco tra Muscia e Campiotti vengono invitati a salire gli operai Anovo presenti.

Altri premi speciali ad Alfonso Indelicato per la letteratura “Alfonso è una delle menti geniali di Saronno,uomo di cultura elevata e coerenza ideale uniche” la presentazione di Silighini.

“Saronno si è aperta alla cultura e alle sue bellezze grazie a una persona che anni fa è riuscita a dare vita ai tanti tesori cittadini” è stata la presentazione di Pierluigi Gilli premiato per quanto ha fatto per la cultura cittadina “Il Santuario è un gioiello unico e dobbiamo farlo conoscere ancora di più” ricorda Gilli.

La serata si conclude con un premio all’onorevole Gianfranco Librandi che con la sua associazione Satelios ha portato in città persone di cultura straordinaria come Sgarbi è il portavoce di Papa Giovanni Paolo II Joaquin Navarro Valls “è un onore avere qui il caro amico Gianfranco” dichiara Silighini. Sulle note dell’inno europeo termina la serata “l’Europa è la nostra patria,la nostra casa e dobbiamo essere tutti uniti per portare oltre i confini la grande arte italiana” conclude Silighini. Assente l’assessore Miglino nonostante fosse tra i premiati.