Softball A1, oggi Saronno recupera con le campionesse d’Italia

BUSSOLENGO – L’Inox Team Saronno è partito alla volta del Veneto dove dalle 18 disputa il recupero della 3′ giornata di andata del campionato ovvero l’incontro con le campionesse d’Italia del Bussolengo. Incontro che vede le saronnesi, prima in classifica di A1, nettamente favorite perchè senza straniere e ringiovanita la formazione veneta non è certo più quella dell’anno scorso e infatti veleggia nelle zone basse della graduatoria (quest’anno comunque non ci saranno retrocessioni). Un Saronno che cerca un doppio successo per evitare sorprese ed avere la matematica certezza del primo posto di regular season che consente di passare direttamente alla semifinale scudetto.

Classifica Girone A: Inox Team Saronno 857, Mkf Bollate 813, Rheavendors Caronno 438, Bussolengo 214, Thunders Castellana 188. Girone B: Forlì 944; Blue Girls Pianoro 563, Sestese 333; Collecchio 125. Sabato i quarti di finale, con Pianoro-Rheavendors Caronno, al meglio delle tre partite, nella cittadina del bolognese.

(foto: una fase di gioco del derby di sabato scorso vinto dal Saronno sulla Rheavendors Caronno)

08092020