BUSSOLENGO – L’ultimo recupero di Serie A1 softball consegna l’ultimo verdetto della stagione in vista dei playoff: l’Inox Team Saronno, imponendosi in casa di Bussolengo, si aggiudica matematicamente il primo posto nel Girone A accedendo direttamente alla semifinale scudetto e delineando il quadro ufficiale degli spareggi, con Blue Girls Bologna–Rheavendors Caronno (la cui vincente sfiderà Saronno) e Mkf Bollate–Sestese (che deciderà chi affronterà il Poderi dal Nespoli Forlì in semifinale) che si svolgeranno il weekend del 12-13 settembre.

RISULTATI GIRONE A (recupero 3° giornata andata)

Bussolengo – Inox Team Saronno 0-10 (6°); 1-5

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (14-2, .875); MKF Bollate (13-3, .813); RheaVendors Caronno (7-9, .438); Bussolengo, Metalco Thunders (3-13, .188).

08092020