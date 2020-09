SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Saronno relativa la ripresa della scuola media Luigi Pirandello e dei dettagli riguardo i lavori effettuati sull’edificio scolastico durante l’estate.

Tutti gli spazi precedentemente utilizzati per la didattica sono confermati.

La biblioteca, il laboratorio di arte e la sala grande del Maps (per cui è stato anche ripristinato il vialetto di collegamento) verranno utilizzate per accogliere le classi più numerose al fine di garantire il distanziamento richiesto.

Per l’inizio dell’anno scolastico sarà restituita all’istituto la palestrina, oggetto durante l’estate di lavori di manutenzione, sgombero, pulizia e sanificazione.

Gli orari delle lezioni saranno comunicate oggi dall’istituto scolastico non si discostano particolarmente dagli anni passati.

Durante i mesi estivi la struttura scolastica è stata oggetto di numerosi lavori eseguiti in tutte le aule, con controlli e messa in sicurezza delle controsoffittature, imbiancature e la realizzazione di un nuovo sistema di oscuramento delle classi.

In quest’ottica sono stati eliminati tutti i tendaggi, a favore di una pellicola certificata che favorisce un miglioramento dell’efficienza termica dei serramenti e la corretta illuminazione delle stanze.

Sono state poi studiate nuove soluzioni cromatiche per le aule e per la parti comuni. Il tutto al fine di riconsegnare alla popolazione scolastica una struttura moderna e profondamente rinnovata.

Il cantiere non è ancora terminato ma i lavori residui saranno programmati per non interferire con la didattica.

Entro il mese di novembre, saranno completati i lavori di sistemazione dell’aula magna, che successivamente accoglierà la classe inizialmente ospitata al Maps, e del corridoio dei laboratori nel seminterrato lato ovest. Inoltre saranno terminati i lavori di sistemazione e messa a norma degli spogliatoi della palestra.

Il cantiere sarà circoscritto è avrà un ingresso riservato su via Drizza.

Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato in osservanza della normativa vigente al momento dell’avvio del servizio in materia di contenimento della diffusione del Covid 19. Ai fini organizzativi del servizio, si ritiene opportuno raccogliere ulteriori informazioni dai genitori allo scopo della formazione di una eventuale graduatoria per stabilire le priorità di accesso al servizio.

Il modulo di preiscrizione al servizio scolastico è disponibile per Sul sito del Comune di Solaro al link:

http://www.comune.solaro.mi.it/c015213/po/attachment_news.php?id=488

Per tutta la durata residua dei lavori, l’accesso del pullman sarà spostato temporaneamente all’altezza del cancelletto contiguo alla caserma dei Carabinieri.