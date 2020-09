Sold out per Matteo Renzi al teatro Pasta

SARONNO Una valanga di prenotazioni per la presentazione del libro “La mossa del cavallo” di Matteo Renzi.

L’incontro che si terrà mercoledì 9 settembre al teatro Giuditta Pasta ha suscitato un grande interesse nei saronnesi al punto tale che in pochi giorni dall’annuncio tutti i posti disponibili sono andati esauriti.

Per far fronte alle innumerevoli richieste gli organizzatori hanno deciso di posizionare un maxischermo nel giardino del bar “Galli al teatro” – con ingresso dal piazzale del Santuario – per permettere a tutti di assistere all’evento. In questo caso l’entrata sarà libera e non sarà necessaria alcuna prenotazione.

La manifestazione che vede protagonista il leader di Italia viva, Matteo Renzi e, e che sarà moderata da Paolo Del Debbio, è inserita all’interno delle iniziative in sostegno della candidatura a sindaco di Pierluigi Gilli.

Al termine della presentazione il senatore Renzi si trasferirà nel giardino di casa Morandi per salutare gli intervenuti e autografare copie del libro che sarà distribuito in omaggio.

(Matteo Renzi, foto archivio)

08092020